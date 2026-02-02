潮風が吹き抜ける通りに人影はなく、歯が抜けたように空き地が目立つ。1月下旬、長崎市外海地区（旧外海町）の神浦商店街。「昔は活気があったんだけどねぇ」。日用品店を兼ねた自宅で50年以上暮らす日宇節子さん（81）はつぶやいた。

市中心部から車で1時間。かつて約60店舗が軒を連ねた商店街は、海を挟んだ九州最後の炭鉱、池島の住民たちの生活を支えた。2001年に炭鉱が閉山。急速ににぎわいを失った。空き家も増え、今営業する店は7軒だけだ。

長崎市と合併した05年、5千人超だった外海地区の人口は24年、3千人を割り込んだ。高齢化率は56・4％。外海地区全体が、住民の過半数が65歳以上のいわゆる、「限界集落」だ。

地区にコンビニは1軒、スーパーはない。1人暮らしで運転免許を返納した日宇さんは「買いだめ」のため、月に1度、市中心部に住む子どもの助けを借りる。「車がないと不便。まさに限界集落よ」。

“地域の足”も存続の危機にある。市は昨年、20年運行するコミュニティーバスの大幅減便に着手した。毎日9便、海沿いと山あいを結ぶバスの乗客は1日平均4人。市は朝夕2便に減らすと提案したが、地元住民は存続を求めた。当面は昼の1往復を含む計4便を続けることに落ち着きつつあるが、地元自治会長の川原寿人さん（66）は「住民はわずか。いつまで求めるべきか…」。

■

長崎県は全国平均を上回るペースで人口減少が進む。25年時点の人口は約124万人。この5年で約7万人減った。21市町のうち、人口が伸びるのは大村市のみ。転出者数から転入者数を差し引いた県内の「転出超過」は24年に約4800人。うち、15〜24歳が7割超を占める。

進学や就職を機に離れた若者たちを再び故郷に引き戻そうと、県も動いてはいる。19年度、多数の大学や専門学校が立地する福岡市にU・Iターン希望者向けの相談オフィスを設けた。企業を巡るバスツアーを企画し、県内への就活に交通費や宿泊費を出す。

県によると、こうした取り組みが奏功し、県内で働くようになった若者は23年度に638人。今は「年700人」を目標に受け入れ策を推進する。とはいえ、人口減は全国的な課題。「自治体同士の人材獲得競争。この先、学生は減り、どんどん厳しくなる」。県の担当者は身構える。

■

神浦商店街から車を走らせること5分。山あいに階段状に田んぼと家々が広がる大中尾棚田がある。「日本の棚田百選」にも選ばれた日本の原風景。「ここをどがんか、守りたいんよ」。保全組合の会長、尾崎正博さん（69）は語る。

組合は02年度、「棚田オーナー」制度を始めた。都市住民の手を借り田んぼを保つ試み。担い手確保にとどまらず、人を呼び込む狙いがあった。オーナー制度の参加者は毎年50組ほど。季節ごとに親子連れが棚田で農作業に汗を流す。ただ、移住者は20年以上いない。尾崎さんは「移住？ そりゃ、もう無理よ。子どもや若い人の笑い声が響く、それで十分だ」。熾烈（しれつ）な人材の奪い合いから、距離を置いた営みがある。

8日投開票の知事選、衆院選。多くの候補者が県政の最重要課題を「人口減少対策」と唱える。政府機関の人口推計では、15年もすれば、100万人を割り込む未来が待つ。現実にあらがうのか。向き合うのか−。政治家たちが語るビジョンに、有権者は耳を澄ましている。（高平路子）