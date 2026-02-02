暮らしや産業を支えるエネルギーは、安定的に確保しなくてはならない。安全で地球環境にも配慮した供給体制を求めたい。

人工知能（AI）の普及やデジタル化が電力需要を押し上げている。AIは大量のデータを高速で処理するため、通常のデータ処理の何倍もの電力を消費する。

全国の電力会社が加盟する電力広域的運営推進機関によると、国内の電力需要は2024年度に減少傾向が止まった。今後10年間で5％程度増えると予想する。

日本の主力電源は火力発電で、二酸化炭素（CO2）の排出量が多い課題を抱える。

政府は原発を積極活用する政策を進める。自民党と日本維新の会は衆院選の公約に、安全が確認された原発の再稼働に加え、次世代型原発の研究開発を盛り込んだ。

立憲民主党と公明党が結成した中道改革連合も原発の再稼働を容認する。立民は原発ゼロを掲げてきたが、軌道修正した。新増設は認めない。

原発の稼働に反対する政党は少数派になり、衆院選の論戦は盛り上がりを欠く。それでも原発の課題に重ねて目を向ける必要がある。

原発が事故を起こすと甚大な被害をもたらす。福島第1原発事故の影響は発生から15年近くたつ今も続く。国民の不安や不信は根強い。

運転によって生じる使用済み核燃料を発電に再利用する事業は、工場の完成が30年近く延びた。核燃料サイクル事業が開始できる見通しは立っていない。

再利用後に残る高レベル放射性廃棄物の最終処分場は、候補地選定に向けた調査が北海道の2町村と佐賀県玄海町で進むだけだ。

使用済み核燃料の問題を解決しないまま、原発を動かし続けるのは無責任だ。原発を推進する政党は打開策を具体的に示してもらいたい。

日本はエネルギー資源に乏しい。貴重な国産電源である再生可能エネルギーの利用拡大は不可欠だが、逆風が吹いている。

太陽光は生態系や景観に悪影響を及ぼす大規模な発電所開発が問題となり、政府が規制強化に乗り出した。薄くて軽い次世代型の太陽光電池を屋根や壁に設置する動きが出ているものの、コストや発電効率に改善の余地がある。

再エネの切り札と期待される洋上風力は、コストの上昇で事業環境が悪化している。事業者が撤退し、計画が白紙になった地域もある。

再エネは気象条件によって出力が左右される。安定電源となるように高性能の蓄電池開発を急ぎたい。

忘れてはならないのが電力消費を抑える省エネだ。日本企業の強みが発揮できる。

各党は供給力強化と省エネの両面から、持続可能なエネルギー供給策の議論を深めてほしい。