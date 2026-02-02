大規模災害時にトイレが使えなくなる事態に備え、佐賀県みやき町は移動式の「トイレトレーラー」を県内で初めて導入した。タンクやソーラーパネルを備えた温水洗浄機能付きの洋式水洗トイレを積み、断水や停電した地域でも利用できる。避難所のトイレ不足解消だけでなく、他の被災自治体に貸し出すことで災害時の相互支援強化にもつなげる。

筑後川に接する同町では、大雨時の内水氾濫対策が長年の課題。冠水によってトイレが流せなくなる現象が頻発するという。

トレーラーは車でけん引するタイプで、大きさは全長5・7メートル、幅2・4メートル、高さ3・5メートル。換気窓と手洗い場を備えた個室トイレが4室あり、連続で約1200回使用できる。寒冷地仕様で暖房も備える。太陽光発電のほか、天候不良時は外部電源にも接続できる。価格はトレーラーが約2800万円、けん引車が約400万円で、半額は国の交付金を活用した。

米国の工場で委託生産された車両を、JPホームサプライ（東京都）が販売。これまでに熊本地震や能登半島地震でも活躍し、九州では福岡県の八女市、篠栗町、須恵町などが導入している。みやき町は昨年10月にトイレカー3台を約2900万円で購入しており、併せて非常事態に備える。

町庁舎・防災センターで1月19日に納入式があり、岡毅町長は「納入が6月以降の出水期に間に合った。住民に喜んでもらえる使い方を練りながら、余す所なく使っていく」と述べ、平時には観光イベントなどで活用する考えを示した。JPホームサプライ営業本部の長谷川勝正グループマネージャーは「災害時には迅速な災害支援の一助として、平時には地域の皆さまの役に立つ存在として、みやき町の貢献できたらこれに勝る喜びはない」と述べた。（前田絵）