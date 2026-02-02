米女子開幕戦は異例の寒さで54H短縮競技に 山下美夢有5位、畑岡奈紗9位 ネリー・コルダが通算16勝目
＜ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 最終日◇1日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米国女子ツアー開幕戦が終了した。最終日は強風でプレー続行不可能と判断されて順延となった第3ラウンドの残りが行われたが、寒さのため最終ラウンドが中止となり、54ホールの短縮競技となった。
【写真】これは危険 寒波で空港もこの有様
今季開幕戦の優勝を飾ったのは、世界ランキング2位のネリー・コルダ（米国）。トータル13アンダーで、2024年11月の「ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン」以来のツアー通算16勝目となった。トータル10アンダー・2位にエイミー・ヤン（韓国）が続いた。日本勢は8人が出場。山下美夢有がトータル5アンダー・5位タイ、古江彩佳とホステスプロの畑岡奈紗がトータル3アンダー・9位タイ、岩井明愛がトータル2アンダー・15位タイ。岩井千怜がトータル2オーバー・27位タイ、竹田麗央がトータル5オーバー・30位タイ、西郷真央がトータル9オーバー・34位タイ、笹生がトータル13オーバー・37位タイで終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子開幕戦 最終成績
18m/s超の強風に極寒警報「ずっと手が冷たい」 米女子ツアー開幕戦は大荒れで変則スケジュールに
50時間以上足止め→ロストバゲージ 笹生優花はウェアが初日に間に合わず…「申し訳なかった」
日本勢の獲得賞金がすごい！ 2025年マネーランキング
松山英樹は？ 米男子ツアーのリーダーボード
【写真】これは危険 寒波で空港もこの有様
今季開幕戦の優勝を飾ったのは、世界ランキング2位のネリー・コルダ（米国）。トータル13アンダーで、2024年11月の「ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン」以来のツアー通算16勝目となった。トータル10アンダー・2位にエイミー・ヤン（韓国）が続いた。日本勢は8人が出場。山下美夢有がトータル5アンダー・5位タイ、古江彩佳とホステスプロの畑岡奈紗がトータル3アンダー・9位タイ、岩井明愛がトータル2アンダー・15位タイ。岩井千怜がトータル2オーバー・27位タイ、竹田麗央がトータル5オーバー・30位タイ、西郷真央がトータル9オーバー・34位タイ、笹生がトータル13オーバー・37位タイで終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子開幕戦 最終成績
18m/s超の強風に極寒警報「ずっと手が冷たい」 米女子ツアー開幕戦は大荒れで変則スケジュールに
50時間以上足止め→ロストバゲージ 笹生優花はウェアが初日に間に合わず…「申し訳なかった」
日本勢の獲得賞金がすごい！ 2025年マネーランキング
松山英樹は？ 米男子ツアーのリーダーボード