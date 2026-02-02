氷川きよしさん（48）が1月31日、明治座『氷川きよし特別公演』の合同取材会に登場し、共演者と止まらないクロストークを繰り広げました。

2月18日まで東京・明治座で開催される『氷川きよし特別公演』は、氷川さんにとって2022年以来、3年半ぶりとなる座長公演。二部構成になっていて、第一部は自身の楽曲をモチーフにしたオリジナル時代劇『白雲の城』、第二部は氷川さんの原点である演歌を中心に新曲やロック、ポップスまで披露するショー『氷川きよしコンサート 2026』が行われます。

取材会では、始めにそれぞれが挨拶をしていく流れのはずが、つい話しすぎてしまう登壇者たち。初日の公演の話になると、丸山智己さん（50）が「氷川さん、スターだな。本番になるとスイッチがバチッと（入る）ね」と話し、石倉三郎さん（79）も「はっきりね、お客さんのためにやってるなっていうのがわかる」と氷川さんの舞台上の姿を大絶賛しました。

すると氷川さんは「やっぱり喜ばれたいんですよね」と返し、石倉さんが「すごい」と言い続けていると、山崎樹範さん（51）が「このままいくと質問1個で終わっちゃいます！ ずっとクロストークで」とツッコミを入れ、会場は笑いに包まれました。

また、島崎和歌子さん（52）は、座長の氷川さんについて「座長がかわいらしくて。気取ってなくて本当に良かったです。もう差し入れが素晴らしい！ 助かります」と差し入れのセンスをベタ褒め。なかなか手に入らない銀座のお菓子などをもらったことを明かしていました。

そんな自由に仲むつまじく会話していた共演者に対して氷川さんは「顔合わせの時はまだ緊張してましたね。人間って不思議ですね。心通えば笑える話になるんですね。ほど酔い酒。ほどほどに」と自身の新曲と絡めてコメントしました。

取材会には、氷川さん、島崎さん、丸山さん、山崎さん、上野なつひさん（40）、石倉さんが出席しました。