今日2日も北海道と東北は雪 局地的に積雪が急増 青森県では除雪困難な大雪の所も
昨夜(1日)から今朝(2日)にかけて、北海道の南西部や東北で局地的に積雪が急増し、青森県内では除雪が困難な状況になっている所もあります。今日2日の日中から夜にかけても雪雲が発達しやすく、さらなる大雪によって交通の乱れが大きくなるおそれがあります。
札幌市や青森県今別町など 短い時間で積雪増加
昨日1日夜から今日2日朝にかけて、北海道の南西部や、青森県の津軽半島から下北半島に、活発な雪雲がかかりました。
札幌市では2日午前3時までの6時間で23センチ、青森県むつ市脇野沢で2日午前5時までの12時間で26センチ、同じく青森県今別町で2日午前5時までの12時間で24センチの雪が降るなど、短い時間で雪が急に強まり、青森県津軽地方では除雪が困難な状況になっている所もあります。
特に、青森県では、2日昼前にかけて局地的な大雪に厳重な警戒が必要で、大規模な交通障害が発生するリスクがあります。車の運転は、可能な限り控えたいところですが、仕事などでやむを得ない場合には、除雪用のスコップやけん引ロープ、防寒具、非常食を車に積んでおくなど、いざという時への備えを万全にしてください。
予想される雪の量
2日午前6時から3日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で
●北海道
日本海側北部:30センチ
日本海側南部:40センチ
●青森県
津軽:50センチ
下北と三八上北:40センチ
北海道、青森県ともに、2日夜遅くにかけて積雪が更に増加する所があるでしょう。
特に青森県では、平年の2倍を超える記録的な積雪となっている所があるうえに、雪の量が増えて、大規模な交通障害が発生するおそれがあります。
雪崩や、屋根からの落雪、除雪作業中の事故にも、くれぐれもお気を付けください。
雪道運転 万が一に備えて
雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。
(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの
暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。
(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯
長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。
(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン
バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。
(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ
除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。
雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積み、出かける前に燃料が十分にあることを確認してください。