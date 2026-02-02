◇雪印メグミルク杯（１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝Ｋ点１２３メートル、ヒルサイズ１３７メートル）

男子成年組は、佐藤慧一（２８）＝雪印メグミルク＝が１回目１３５メートル、２回目１３３・５メートルの２７７・８点で２年ぶりの優勝。小林朔太郎（２５）＝雪印メグミルク＝とのワンツーフィニッシュで自社冠大会に花を添えた。

“カツゲンパワー”で負けられない一戦を制した。佐藤慧は１回目１位で迎えた２回目。前に飛んだ小林朔が１３３メートルの好飛躍を見せたが、動じなかった。飛型点も全体トップタイをマークし逃げ切り成功。「社杯なのでプレッシャーは感じましたけど、はね返せてよかった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

特別な思いでスタート位置についた。この日は、ジャンプ台敷地内に設置された「勝源（カツゲン）神社」で必勝祈願を行い、自社製品の「ソフトカツゲン」も口にして試合へ。「そのおかげで勝てました」と笑った。

ミラノ・コルティナ五輪の代表入りは逃したが、早くも視線は４年後を向いている。「レジェンド（葛西紀明）のおかげで競技寿命も伸びている。（次の五輪は）３０代だけどまだ全然いけると思う」。入社１０年目の中堅が、名門スキー部を引っ張っていく。（島山 知房）