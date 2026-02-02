第2回【「給食無償化」で日本人の美徳がアダに…「栄養教諭」は限られた予算に頭を抱え、「調理員」が厳しい待遇に耐え続ける“給食室の現実”】からの続き──。これまで保護者が負担してきた給食費は食材費に使われてきた。自治体によって額は異なるが、だいたい月4000円代の後半から5000円ぐらいのようだ。（全3回の第3回）

高市早苗首相は1月19日の記者会見で衆議院を解散すると発表したが、「2026年度の予算案審議が後回しになる」という批判は相当意識していたようだ。会見では4月から予定されている給食費の無償化は必ず実施すると強い意欲を示した。

給食の風景は守られるか（写真はイメージです）

保護者にとっては1年で5万円から6万円ぐらいの支出がなくなるわけだ。歓迎する人が多いのは充分に理解できる。

だが「タダより高いものはない」という諺もある。教育現場における食育と給食の問題に詳しい武庫川女子大学教育学部の藤本勇二教授は、給食無償化には反対の立場だという。その理由の一つに「タダがもたらす悪影響」があるという。

「昨年、ある自治体の給食が『非常に貧弱だ』と問題視され、その写真がSNSなどで拡散したことがありました。自治体には批判が殺到しましたが、自治体は『決して貧弱ではない』と反論しました。こうした際に求められるのは、まさに保護者と自治体の議論でしょう。親と先生、教育委員会が腹蔵なく話し合うことで、より質の高い給食を提供できる可能性が高まります。ところが無償化が始まると、保護者が給食について自治体にモノ申すことが難しくなってくるのではないか、と私は懸念しています」

無償化は保護者にも悪影響

月に5000円を払っているからこそ「このメニューは貧弱だ」と抗議できる。批判を聞いて「貧弱じゃないよ」と自治体を擁護する保護者も出るだろう。いずれにしても議論の活発化が期待できる。

だが、タダになったらどうなるか。「タダで給食を作ってもらっているのに、文句を言うのは悪いんじゃないか」と考える保護者が増える可能性がある。誰もが黙ってしまい議論が起きない──。

「さらに心配なのが給食に無関心な保護者が増える可能性です。人間心理として『5000円も出しているんだから、どんなメニューなのか知りたい』という興味・関心は当然のことでしょう。ところがタダになってしまうと、給食の内容に興味をなくす保護者の方は増えると考えられます。つまり給食のメニューをチェックする大人が減ることになるのです。『いくら予算が厳しいからと言って、このメニューはおかしい』と自治体に問題提起する保護者が減ってしまうのは、やはり損失だと言えるでしょう」（同・藤本教授）

藤本教授は「そもそも『給食無償化』というネーミングに問題があると言わざるを得ません」と指摘する。

無償化の原資は税金

「当たり前ですが、お金が天から降ってきて、それが給食の食材費に充当されるわけではありません。無償化と言っても税金が使われるだけのことで、結局は私たち納税者が払っている税金が巡り巡って無償化が実施されるのです。税金の使い道には厳しいチェックが必要であることは言うまでもありません。ところが無償化は、むしろチェックを甘くしてしまうのではないかと思うのです」（同・藤本教授）

藤本教授は「興味深いことに先生が子供たちの異変、特にいじめのような問題行動に気づくことが多い場所は、『掃除』、『下駄箱』、そして『給食』なのだそうです」と言う。

「具体的にはジャイアンのような存在の子が弱い立場の子に掃除をやらせているとか、下駄箱で多数の子供が一人の子供をからかっているとか、そういう状況に先生が気づくわけです。給食の場合は、ある子の食が急に細くなったとか、無言で食べるようになったとか、そういう心の中の問題が“食べる”という行為に現れるのです。給食のメリットを挙げると、本当にきりがありません。日本の立派な給食文化を無償化が壊してしまわないか、私たちは気をつけて見る必要があると思います」

第1回【「給食無償化」に賛成の人は「1食あたり260円」で充分と考える？ 食材が高騰する中、専門家があえて“給食費値上げ”を説く理由】では、無償化の支援額は1カ月5200円。これを20日間で割ると、何と1人あたり1食の予算は260円にしかならない。これでまともな給食ができるのか詳細に報じている──。

デイリー新潮編集部