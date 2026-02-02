東海大札幌高サッカー部のＤＦ鶴尾蓮仁（１８）が、３年越しの夢をかなえた。関東１部・東海大のセレクションに北海道から唯一合格。４月から同校で高みを目指し、「北海道から来てもやれるというのを見せられるよう、自分に厳しくやっていきたい」と、ひたむきに取り組んでいく。

東海大への憧れを向上につなげてきた。札幌大谷中に一般受験で入学した当時は「（実力は）一番下だった」。元々は右利きだが試合に出るために左足を鍛え抜き、左サイドで大成。試合に出場していく中で、「年中サッカーができる関東の大学に行きたい」と未来図を描くようになった。

中３時に大学サッカーを研究。「技術もありながらフィジカルで倒すスタイル」にひかれ東海大入りが目標に。達成に近付くべく東海大札幌高を選んだ。Ｊリーガーも育てた石塚公二総監督（４７）が「最初見た時から関東１部に入れられなかったらどうしようというくらいのレベルだった。強い強度の中でも体を自分の思い通りに動かせる」と高評価した通り、高校でも順調に成長を遂げ、志望校合格を勝ち取った。

Ｊクラブのユース出身や全国選手権出場者など、２５人の同期は精鋭ぞろい。高校３年間、全国大会に縁はなかった鶴尾は「自分以外は全国で知られている選手ばかり」。立場は理解しながらも「１年目から出られなくても、対人での粘り強さやどの位置もできる万能さを見せていきたい」と臆するところはない。目指す４年後のプロ入りへ、道筋にぶれはない。（砂田 秀人）

◆鶴尾 蓮仁（つるお・れんと）２００７年７月３０日、札幌市生まれ。１８歳。小３から２歳年上の兄の影響でＳＳＳ札幌サクセスＵ―１２で競技を始める。札幌大谷中から東海大札幌高へ進学し、１年時から主軸。３年時は主将を務めた。登録ポジションはＤＦでセンターバックやボランチが主も「ＧＫ以外はどこでもやった」。４月から東海大体育学部体育学科へ進む。家族は両親と兄と妹。１７４センチ、７１キロ。両利き。