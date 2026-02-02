目黒蓮、Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ加入前に亀梨和也からかけられた言葉を告白「俺が同じグループだったら目黒を…」

２０２６年で放送５０周年を迎えるテレビ朝日系の長寿トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）の特別番組「祝！徹子の部屋５０周年 超豪華！芸能界総出でお祝いＳＰ」（午後５時）が１日、放送され、９人組アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の目黒蓮が出演。黒柳の“むちゃぶり”にこたえたほか、先輩の元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」の亀梨和也からかけられた言葉を明かした。

トークが始まってすぐに「ウィンクなんかできる？」と黒柳からリクエストされ、「右はできないんですけど、左はできます」と左目でウィンクをしてみせた目黒。最近ハマっていることとして、黒柳のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを見ていることを挙げ、焼き肉を食べている黒柳を見て翌日焼き肉を食べたりすると話すと、「今度一緒に焼き肉行きましょう」と黒柳からお誘いを受けていた。

さらに、目黒が子どもの頃にカラオケでよく歌っていた歌が福山雅治の「最愛」だと話すと、「歌ってもらっていい？」とむちゃぶり。それにこたえて目黒がアカペラで歌うと「すごくうまいと思う」と、黒柳は満足そうだった。そのほか、ダンス動画がバズるなど話題の同グループの「カリスマックス」を「一緒にやりますかね」という黒柳の希望で一緒に踊る場面もあった。

また、先輩の亀梨が同番組に出演した際のＶＴＲを一緒に見たあと、亀梨について印象的な言葉はあるかと問われた目黒は、転機のひとつにもなった言葉を明かした。

「亀梨くんのソロコンの時に、僕が当時やっていたグループと亀梨くんでお食事に行かせていただく機会があって、その時に亀梨くんが『俺がみんなと同じグループだったら、目黒を利用するよ、もっと』っておっしゃってて、僕に対して『いつか売れる時が来るから大丈夫だよ』って言ってくださって」とＳｎｏｗ Ｍａｎに加入する前に所属していたグループ（宇宙Ｓｉｘ）で、亀梨のソロコンサートのバックダンサーをつとめた際にかけられた言葉を明かした。

「僕は先輩にほめられたのが、それが初めてだったので、すごく鮮明に覚えていて、その当時は本当にそんなことあるのかっていう、あまり信じられないような、何を言ってるんだ亀梨くんはって感じだったんですけど、今振り返ってみると感謝の言葉だったなって」と語った。