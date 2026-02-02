◆サッカー◇静岡県高校新人戦 ▽決勝 静岡学園３−０藤枝東（１日・藤枝総合サッカー場）

決勝が行われ、静岡学園が藤枝東を３―０で下して３連覇を飾った。静学は前半１４分にＦＷ坂本健悟（２年）が４試合連続となるゴールを奪って先制。後半２２分に途中出場のＭＦ松永悠輝（２年）がミドルシュートを決めると、同３２分にはＭＦ安永龍生（２年）がＰＫで加点し、昨秋の県選手権準決勝で敗れた雪辱を果たした。藤枝東は３大会連続の準優勝に終わった。

昨年の悔しさを知る静学ＦＷ坂本が、この日も勝利への道を切り開いた。前半１４分、左からのクロスに頭を合わせて先制弾。１８４センチの高さを生かした一撃でチームを勢いづけた。

先輩ＦＷの負傷もあり、昨年４月末からプレミアリーグでレギュラーを務めてきた。藤枝東に同１１月の県選手権準決勝で敗れたことを忘れたことはない。「チャレンジの機会が来て、絶対に点を決めて勝とうと思っていました」。４戦連発で計９得点。１―０で勝った浜名との３回戦や磐田東との準決勝でもゴールを決めており、飛び抜けた勝負強さでチームを引っ張った。

前日の準決勝は全体的に精彩を欠いた。坂本のＰＫによる１点で勝ったものの、後半は攻め込まれてシュート０本。指揮を執る斎藤興龍コーチ（４７）を「今までで一番悪い」と嘆かせた。

だが試合後、選手だけでスタジアムの外に集まって緊急ミーティング。ＭＦ足立羽琉（２年）を中心に「試合の入り方から意識を変えよう」と話し合った。その成果が、この日の決勝に表れた。全員でボールを追ってピッチを駆け回り、球際で激しく争ってペースを握り、坂本の先制点につなげた。斎藤コーチは「選手たちがいい雰囲気をつくってくれた」と目を細めた。

さらに波に乗せたのが、背番号１０の松永だ。昨年１２月のプレミア最終節で足を痛め、先月中旬にようやく合流。この日も後半１８分での途中出場だったが、その４分後に「狙っていた」という弾丸ミドルを決めて、仲間と抱き合った。

昨年は県総体、県選手権とも４強。プレミアからも降格した。復活を期す１年になるが、今回のタイトル奪取で弾みがついた。松永は「４月に始まるプリンスリーグも勝っていく」と宣言。坂本も「目標は５冠。これで慢心せず、総体と選手権とプリンスで優勝し、昇格プレーオフも勝つ」と力をこめた。（里見 祐司）