■今回の結果は？

今日の質問は「ショウガの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

ショウガの好きな食べ方は？

・「ショウガの好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 … 生姜焼き 62%
・2位 薬味 22%
・3位 生姜湯 10%
・4位 佃煮 4%
　
※小数点以下四捨五入

38,349票




■今日のおすすめレシピ

ポカポカおやつ 葛湯 りんごと生姜 by山下 和美さん


【材料】（2人分）

葛粉 20g
リンゴジュース(果汁100%) 350ml
ショウガ(すりおろし) 1/2片分

【作り方】

1、鍋に葛粉とリンゴジュースを入れて溶かす。ショウガを加えて中火にかけ、トロミが出てきたら火を止め、器に注ぐ。



(E・レシピ編集部)