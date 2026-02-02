「ショウガの好きな食べ方は？」＜回答数38,349票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第428回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ショウガの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ショウガの好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ポカポカおやつ 葛湯 りんごと生姜 by山下 和美さん
【材料】（2人分）
葛粉 20g
リンゴジュース(果汁100%) 350ml
ショウガ(すりおろし) 1/2片分
【作り方】
1、鍋に葛粉とリンゴジュースを入れて溶かす。ショウガを加えて中火にかけ、トロミが出てきたら火を止め、器に注ぐ。
(E・レシピ編集部)
