1971年の放送開始から半世紀以上。日曜お昼の茶の間に笑いと幸せを届けてきた「新婚さんいらっしゃい！」（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）が放送55周年を迎えた。

この大きな節目を記念し、番組ではこれまでの歩みへの感謝と、全国の新婚さんへの力強いエールを込めた「55周年記念ビジュアル」を制作。55周年イヤーとなる本年は、このビジュアルの展開を皮切りに、視聴者への感謝を込めた特別企画を続々と実施予定だ。

■ 55周年記念ビジュアルに込めた想い

1971年に産声を上げた番組が、これまでに迎えた新婚さんは5,000組以上。

昭和、平成、令和と時代が移り変わる中で、家族の形や価値観も多様に変化してきた。

しかし、いつの時代も番組の主役は、最高にチャーミングでユニークな新婚さんたちだ。 夫婦の数だけ、十人十色の愛の形がある。そんな多様な幸せに寄り添い、全肯定で応援したいという想いが、「全ての愛にエールを！GOGO新婚さん」というキャッチコピーに込められている。

■ 55周年コンセプトメッセージ（ボディコピー）

1971年の放送開始から積み上げてきた出会いは5,000組を超えました。

椅子から転げ落ちるほど笑ったあの日も、胸が熱くなったあの一言も

そのすべてが真っ直ぐな「愛」の記録です。

夫婦の数だけ のろけ話があっていい。失敗談があっていい。

山あり谷あり、爆笑あり

昭和・平成・令和 どの時代も最高にユニークな新婚さんたちが主役でした。

日本中をもっと明るく もっとにぎやかに。

GOGO新婚さん

愛と幸せの特等席で、お待ちしています。

■ 55周年イヤーの展望

55周年を迎える2026年、番組では「GOGO新婚さん」の合言葉のもと、アニバーサリーならではの特別施策を展開していく。詳細については、順次発表予定。



【番組情報】

「新婚さんいらっしゃい！」

毎週日曜ひる12時55分～1時25分（ABC・テレビ朝日系列全国ネット）

MC：藤井隆・井上咲楽