¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿²áµî¡¡¸µÁÄ¥«¡¼Ì¼¡¦¾®³Þ¸¶Êâ¡¦Á¥»³µÝ»Þ¤¬¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¸ÞÎØ¤ËÄ©¤à
6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç½é¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡£Àµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿1998Ç¯Ä¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤é½÷»Ò¤Ï8Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£²áµî3Âç²ñ¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®³Þ¸¶Êâ¥³¡¼¥Á¡Ê47¡Ë¤È¥Á¡¼¥à¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡Ë¤ÎÁ¥»³µÝ»Þ¥³¡¼¥Á¡Ê47¡Ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÂ¤òÄÏ¤à¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×4Ç¯Á°¤ÎÇÔÀï¤ÈÀ®Ä¹
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ËÎ×¤à½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï4Ç¯Á°¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤¿·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½¤òÆ¨¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤Èº£²óÂåÉ½¤òÄÏ¤ó¤ÀºÝ¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á¥»³¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤¢¤È°ìÊâ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂåÉ½¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Áª¼ê¤«¤é¥³¡¼¥Á¤Ø¤ÈÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤¿Á¥»³¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¡ÖÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤É¤â¡¢°ì¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ö¡£
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥³¡¼¥Á¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¾®³Þ¸¶¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï·Ð¸³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿·Á¤Î¡ØÉé¤±¡Ù¡ÊÂåÉ½·èÄêÀï¤Ç¤ÎÇÔÂà¡Ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤é¼¡¤ÎÆ»¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀµ²ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤·¤Æ¤¤¿¤³¤Î4Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¶¯¤¤¿®Ç°¤Î¤â¤È¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿4Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Î²á¹ó¤µ¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¸Ç¤Ê°Õ»Ö¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Á¥»³¥³¡¼¥Á¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ò·Ò¤°¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤ËÊÌ¤ÊÎ©¾ì¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®³Þ¸¶¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÁªÂò¤ò¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤òµó¤²¤ë¡£¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¥³¡¼¥Á¤¬½Ð¤ë¾ìÌÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀïÎ¬¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÁªÂò¤È¤«¡¢·è¤á¤ë¤È¤«¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬Èó¾ï¤ËÇÝ¤ï¤ì¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤Ï¡ÖÇ´¤ê¶¯¤µ¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤À¤È¤·¡¢°ìÅÙÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Á¥»³¥³¡¼¥Á¤â¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÇ´¤ê¶¯¤µ¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼þ°Ï¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌÜÉ¸¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥´¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¡×¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ç¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
ÆùÂÎÌÌ¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¶¯²½¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÅª¤ÏÃ±¤Ê¤ë½ÀÆð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ø¸Ç¤á¤ëÉôÊ¬¡Ù¤È¡Ø´Ë¤á¤Æ»È¤¦ÉôÊ¬¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¡¢¡ÖÆ°¤¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ»È¤¦¡×¤³¤È¤À¤ÈÁ¥»³¥³¡¼¥Á¡£¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÆÈÆÃ¤Ê¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÎÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¤È¡¢À®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±
¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥«¡¼Ì¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Î¾¥³¡¼¥Á¡£¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢¾®³Þ¸¶¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò·Ò¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë»þÂå¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜÃæ¤ËÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡Ö·ë²Ì¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ò·Ò¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤âµá¤á¤ÆµÕ¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ÀµÚ¡£
Á¥»³¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö»äÃ£¤ÏËÜÅö¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò·Ç¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÌÜÉ¸¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
