44歳・元NHKの竹中知華、衝撃のランジェリー姿 ベッドルームで“令和のスイカップ”が…
元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（44）が、2日発売の『週刊プレイボーイ』7号（集英社）のグラビアに登場する。
【写真あり】「なんていうボリューム」「やっぱり大きい」44歳・元NHKの竹中知華、“服着ててもわかる”衝撃カット
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、結婚、そして離婚を経験し、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気に。昨年11月に水着グラビアデビューとなる『週プレ』で、“令和のスイカップアナウンサー”して紹介され、以降グラビアシーンで大きな話題となっている。
今回のグラビアでも、ベッドルームで衝撃のランジェリー姿を披露。44歳“完熟ボディ”を大胆に披露している。
同号の表紙&巻頭グラビア&DVDには七瀬なな、そのほか岸明日香、日比谷萌甘、山本杏、高島江梨奈、佐山すずかが登場する。
