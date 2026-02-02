プロ野球・ヤクルトは1日、沖縄県浦添市で1軍春季キャンプがスタート。山田哲人選手は「自主トレ、キャンプと順調、イメージ通りに練習ができている」と充実した様子を明かしました。

プロ16年目、7月には34歳となる山田選手。今シーズンは慣れ親しんだ『セカンド』からコンバートする、新たな挑戦を始めます。

「わくわくした気持ちと、やってやるぞという気持ち」で迎えた16年目のシーズン。山田選手が掲げる今シーズンのテーマは「復活と挑戦」です。「自分自身、ここ3〜4年は不甲斐ない成績。ポジションも変更する可能性がある」と挑戦を意気込みました。

この日は、サードのポジションについて守備練習を実施。その意図には、「挑戦してみてと言われている。僕自身もその通りに動こうかなと思っている」と説明し、「(セカンドとは)景色も全然違う。まだまだ送球の部分で合わせに行く、腕を振り切れていないなと感じている。難しいなと思いながら今日は過ごしていました」と苦悩を明かしました。

また、「もちろんセカンドも大好きなポジション。今日はサードで、明日はどこかわからないですけど、頑張りたい」とコメントし、ファースト起用の可能性を示唆。見守る池山隆寛監督は「動きもまだまだ（動ける）。彼の打撃を生かしてのポジショニング。サード問わず、ファーストも追々やっていく」と後押ししています。

さらに、現役時代は巨人で内野の複数ポジションを守った経験を持つ寺内崇幸コーチは、「技術だけじゃなくて考え方、物事の捉え方もサポートできたら」とコンバートの力添え。

山田選手が悩む“送球”について、「課題というか、慣れていない。できないというわけではない。どうやったらうまくいくか、セカンドとの違いはなんだろうと、1つひとつ理解をしながら進めたい。本人が迷ってることに答えを出していく。思い切ってプレーができる状態を作っていきたい」と話しました。