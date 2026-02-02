2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪。スキージャンプ女子でメダル獲得が期待される、丸山希選手が今季好調要因を明かしました。

今季、ワールドカップ初優勝を含む6勝をあげ、 一躍オリンピックのメダル候補となった丸山選手。自身の飛躍について、「飛ぶことに対して、楽しんで夏からトレーニングできたのが大きいかなと思います。飛んでいくジャンプは飛び出したときに高さが違うので、『いけー！』ってなりますね。ふわふわふわ〜って紙飛行機みたいな感覚・・・。紙飛行機なったことはないのでわからないですけれど」と笑顔をみせました。

好調の要因はメンタル面だけでなく、特徴的な練習にあるといいます。それは、前傾で腰を低くした助走姿勢のまま、巨大な“ブランコ”に乗る練習。これは「不安定な場所でアプローチを組むトレーニング。 陸でトレーニングしている時は、G(重力)がかかる練習がないんですが、ブランコの遠心力で足の裏が踏めていると、ブランコのスピードが緩まらないので、それを確かめる練習として取り入れています」と説明しました。

この『足の裏』への意識。さらに取り入れたのが、“足つぼ”グッズを使って研ぎ澄ませることです。これを伝授してくれたのは、同じチームに所属するノルディック複合の渡部暁斗選手。オリンピック3大会連続メダルのレジェンドから、不安定な足場で足の裏への意識を集中させる練習方法を伝授され、ジャンプに生きてると話します。

これには、「ぼんやり全体に乗っていればいいやっていう感覚から、 しっかり足の裏に体重が落ちているっていうのをわかるようになった」と実感。普段から足の裏を意識することで、助走姿勢に変化があったといい、昨季よりアプローチのポジションを低く完成できたとのこと。膝とお尻の位置が下がることにより、踏み切りで踏ん張ることができるようになり、力強いテイクオフへ「スピードもちょっとずつ上がってきているという実感がある」と話しました。

丸山選手は「五輪は自分がスキージャンプを始めた時からの夢の舞台なので、 まずはその舞台で自分が楽しんで飛びたい。金メダルをとれるように頑張りたいなと思っています」と活躍を誓いました。

