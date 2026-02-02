ヤンマガ史上稀に見る大抜擢… 市原紬希、初グラビアで表紙＆巻頭グラビア 隠しきれないボディあらわに
ガールズグループ・Rain Treeの市原紬希が、2日発売の『週刊ヤングマガジン』10号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアを飾った。
【別カット】隠しきれない…砂浜で真っ赤な水着で笑顔を見せる市川紬希
初グラビアで初表紙・巻頭に登場するのは、ヤングマガジン史上まれに見る「超超異例&大ニュース」というほど大抜擢。その事実だけで説明不要の隠しきれないボディがベールを脱ぐ。
グラビアでは砂浜で真っ赤に水着姿で笑顔を見せるショットやいすに水着で腰掛ける姿を披露する。
そのほか、同号の巻中グラビアには福士亜依、巻末グラビアには澤田百が登場する。
