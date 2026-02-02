本田紗来、姉・真凜に勝手に髪切られた過去明かす 「マネジャーがすごい焦って…」
タレントの本田紗来（18）が、都内で行われたABEMAオーディション番組『恋髪オーディション2025』の収録後取材に参加。姉の真凜（24）に勝手に髪の毛を切られた過去を明かした。
【写真】前髪がカワイイ！笑顔でトークする本田紗来
紗来は、幼稚園の頃の話として「前髪がなくて切りたいと思っていた」と回想。すると「姉の真凜が勝手にキッチンばさみでバッサリ切った」と明かした。
前髪も後ろも切られたといい、「マネジャーがすごい焦っていた」と振り返った。その出来栄えは「めっちゃオン眉でガタガタ」だったというが、「そこから前髪がつくれるようになって、いいきっかけだった」とポジティブに捉えていた。
『恋髪オーディション2025』は、ABEMAが7日午後9時から放送を始める“次世代のスター美容師”を決めるオーディションプロジェクト。美容師たちは得意なスタイルで、“女性史上最高のベストヘア”を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる。
取材会には本田のほか、見取り図・リリー、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、なえなのが参加した。第1話ゲストには須賀健太、第2話ゲストには織田信成、第3話ゲストにはみりちゃむが出演する。
