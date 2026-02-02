【きょうから】ローソン「盛りすぎチャレンジ」2週目は、『カツサンド』に『焼きそば』などが約50％増量
ローソンは、創業50周年記念施策の一環として価格を据え置いたまま具材や重量を約50％増量する企画「盛りすぎチャレンジ」2週目が、きょう・2日から全国の店舗で実施される。
【画像】カツサンドにスイーツまで約50％増量！対象商品一覧
同企画は、物価高が続く中でも“おトクさ”と“ワクワク感”を届けることを目的とした取り組み。おにぎり、調理パン、調理麺、店内調理弁当、デザートなど、過去に特に人気を集めた商品を中心に、内容量や具材を約50％増量しながら、価格はそのままに設定している点が特徴だ。
「盛りすぎチャレンジ」は、消費者物価指数の上昇が続いていた2023年2月に初めて実施され、今回で7度目。インパクトのある見た目と分かりやすいお得感から高い支持を集めてきた。総務省によると、2025年11月の消費者物価指数は前年同月比で3.0％上昇しており、ローソンはこうした状況下で生活を少しでも楽しくする施策として企画を打ち出す。
■「盛りすぎチャレンジ」2週目（2月2日〜）
『盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ』（税込319円）
北海道産チーズを使用した濃厚で後味すっきりなふわふわチーズと、オーストラリア産クリームチーズ2種を使用した香り高い2層のチーズが楽しめる。
『盛りすぎ！塩焼そば』（税込538円）
あっさり旨みのある塩焼そば。
『盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド』（税込365円）
肉感のあるしっとりチキンとたまごサラダをサンドし、コクと甘みのあるソースが合わさった一品。
『盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキン（R）マヨネーズ）』（税込322円）
塩味を効かせたポークランチョンと甘さ控えめの玉子焼、シーチキン（R）マヨネーズをサンドしたおにぎり。
『盛りすぎ！厚切りロースカツサンド』（税込495円）
厚切りのロースとんかつに、野菜と果実で仕上げたフルーティーな甘さとすっきりした後味が特長の特製ソースが合わさっている。
『飲む杏仁豆腐 （甘すぎ）』（税込218円）
砂糖を通常品の2倍使用しています。甘さの限界に挑戦、思わず「甘すぎ」と唸る1杯。
『クラフトレモネード （酸っぱすぎ）』（税込218円）
レモン果汁を通常品の3倍使用しています。レモンを丸絞りした果汁にスライスレモンが入り、リフレッシュにもちょうどいい、目が覚めるような酸味が感じられる1杯。
『ペヤング 激辛やきそば 50%以上増量（辛すぎ）』（税込231円）
追いがけソース付きで自分好みの辛さに調節して楽しめる。
『ローソンオリジナル ミニアスパラガス 50％増量 107ｇ』（税込118円）
黒ごまが香ばしい塩味の効いたカリッと食感のビスケット。
『ローソンオリジナル ザク！サク！クランチチョコ 50％増量 81ｇ』（税込198円）
2種のクラッシュしたビスケットとチョコが織りなすザクサク食感が楽しめる。
