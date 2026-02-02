「シルクロードＳ・Ｇ３」（１日、京都）

恩返しの逃走劇だ。果敢にハナを奪った１６番人気のフィオライア。「二の脚が速かったですね。行ってからは楽なペースでしたし、左に張り気味で走るのでちょうどいい所を走れました」と太宰。前半３Ｆを３４秒５のマイペースに落とし込み、直線は荒れた内を避けて鋭伸。終始外からプレッシャーをかけてきた１番人気ロードフォアエースを振り切ると、後続の追い上げも封じて歓喜のゴールに飛び込んだ。

過去２回の重賞では２桁着順に大敗していたが、得意の荒れた馬場と恵量で激変。３度目の挑戦で初タイトルを手にするとともに、定年まで残り１カ月の西園正師に最高のプレゼントを届けた。殊勲の鞍上は「うれしい。先生にはずっとお世話になってきたので、いい結果を出せて良かった」と喜びをかみしめた。

小倉でレースを見守った指揮官も「絶叫していました」と大興奮。「展開利もあったし、いろいろかみ合ったと思うけど力をつけているね。定年間近だし、良かったです」と笑顔満開。これまで多くのタッグを組んできた太宰との重賞初Ｖにも「真面目ないい子。期待に応えられて良かった」とやさしくほほえんだ。

次戦はオーシャンＳ（２８日・中山）で重賞連勝を狙う。西園正師が「最後まで頑張りますよ」と意気込めば、太宰も「重賞を勝てましたし、また大きいところでも」と期待を込める。馬名の意味はイタリア語で“花売り娘”。淀で自信をつかんだ５歳牝馬が、名伯楽の花道を飾ってみせる。