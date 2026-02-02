『ヤンドク！』森崎ウィン、天才心臓血管外科医役で出演決定 超ハイスペックなクセ強キャラに「どうか楽しんでもらえたら」
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）の第4話（2月2日放送）に森崎ウィンが出演。このたび、カリスマ感あふれる場面写真が解禁となった。
【全身ショット】白衣で腕組み…元ヤンドクターを演じる橋本環奈
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末にとなり医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
森崎が演じる神崎祐樹（かんざき・ゆうき）はお台場湾岸医療センターの心臓血管外科医。院内でウワサになるほどのイケメンであり、オペ技術も一流。両親はもちろん一族全員が心臓外科医というエリート中のエリートで、お台場湾岸医療センターの最年少部長になると言われている。陸上でインターハイ出場経験もあるなど完璧なスペックだが、常に声が小さくウィスパーボイスで湖音波をイラ立たせる。
■森崎ウィンコメント
ストイックで周りから憧れられるエリート心臓血管外科医。でも声が小さい。台本を読ませていただいた時にひとりで車の中で爆笑したのを覚えています。ただ神崎先生は医師としてとても強い信念を持っているんです。小声で少し変わったキャラクターではありますが、その強い信念に、僕の持つ俳優としての想いを重ねて演じさせていただきました。どうか楽しんでもらえたらうれしいです。
『ヤンドク！』の田上湖音波ドクターにはモデルとなる方がいらっしゃる事に驚きました。コメディータッチかと思えばとてもハートフルで、まさに今の時代に求められる要素が詰まったドラマだと思います。いち視聴者として楽しませてもらっています。笑ったかと思えば気付くと目に涙が溜まっている。火曜日からも頑張ろうってパワーをもらえる作品ではないかと。是非、引き続きたくさんの方々に受け取ってもらえるとうれしいです。
