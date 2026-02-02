超人の科学＜１＞

フィギュアスケート日本代表のエースで今季限りで引退する坂本花織（シスメックス）の得意技は「唯一無二」といわれるダブルアクセル（２回転半ジャンプ）だ。

なぜ得点が伸びるのか。ミラノ・コルティナ五輪でメダルの期待がかかるトップアスリートたちに科学の光を当て、強さの秘密に迫る。（科学部 天沢正裕）

突出

２０２２年北京五輪のシングルで銅メダルを獲得した坂本は今大会、「銀以上」の成績を目指す。

フィギュア経験者でもある桐蔭横浜大の広沢聖士・専任講師（スポーツデータサイエンス）は、１９年と２３年の世界選手権で女子９人が成功させたダブルアクセル計６６本の映像を解析。審判員がジャンプやスピンなど技の質を判断する「出来栄え点」は、ジャンプの幅が広いほど高くなる傾向があることを明らかにした。

解析で使ったのは、フジテレビと画像処理会社Ｑｏｎｃｅｐｔ（コンセプト）が共同で開発した「アイスコープ」と呼ばれるシステムだ。映像からジャンプ一つ一つの高さ、幅、着氷後の速さ（着氷速度）を瞬時に算出できる。

解析によると、６６本の幅の平均は２・３３メートル。これに対し、坂本は両選手権で４回演技して、各回の平均が２・４７〜３・７４メートルで４回とも全選手の平均を上回っていた。３・７４メートルは２３年選手権フリーの記録で、坂本はこの大会を制していた。自身のダブルアクセルを「（踏み切りの）角度が浅く、その分幅は出る。（出来栄え点の）基準はよくわからない」と話す。

審判の裁量

フィギュアの採点は大きく「プログラム構成点」と「技術点」に分かれており、うち技術点の一部である出来栄え点は各要素の質をプラスマイナス５の範囲で評価する。国際スケート連合の指針では「非常に優れた高さおよび長さ（幅）」など６項目が採点の基準で、審判の裁量に任されている。採点の根拠が示されないため、「ナショナルバイアス（自国選手びいき）」が生じると批判されたこともある。

今回の解析で出来栄え点と比べたのは、高さ、幅、着氷速度の３要素。うち統計学的に相関関係が最も強かったのは幅だった。広沢さんは「女子のダブルアクセルは高く迫力があるものより、優雅な幅のあるものが求められている。（幅を出す坂本は）理想のダブルアクセルを体現している」と結論づけた。

唯一無二

０６年トリノ五輪のフィギュアで優勝した荒川静香さんも坂本のダブルアクセルを「紛れもなく唯一無二」と高く評価する。一方で「ダブルアクセルは幅だけじゃなく、その前後の一連の動きが大きく見えると加点につながる。回転速度など他の要素とのバランスも取れると出来栄え点が高くなるのではないか」とみる。

科学の視点で浮かび上がった坂本の優雅な「幅跳び型」ジャンプ。今大会でも成功させられるか注目だ。

「３Ｄ」ＡＩ画像、演技を分析

日本スケート連盟は昨年から、人工知能（ＡＩ）を使った新たな強化策を導入している。ＡＩが選手の骨格の動きを捉えて解析するシステムで主にジャンプ力の強化に活用されている。

システムは富士通が開発した。選手の画像を１秒間に６０枚撮影すると、ＡＩが即座に骨格の動きを解析して３次元画像を作る。回転や踏み切りの速度、滞空時間などがデータ化される。

昨年７月の強化合宿では４台のカメラでジャンプの解析が行われた。選手の一人は「ジャンプ前の速度が課題だと認識していたが、分析結果で再確認できた」と話していたという。

富士通の藤原英則・ヒューマンデジタルツイン事業部長は「よいジャンプが跳べた時の感覚とデータを突き合わせれば勘所をつかむのに役立つ。競技力の向上に貢献したい」と話す。