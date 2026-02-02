なえなの、好きな男性の髪型明かす→リリーが再現で悲鳴「太いよ〜」
タレントでインフルエンサーのなえなの（25）が、都内で行われたABEMAオーディション番組『恋髪オーディション2025』の収録後取材に参加。好きな男性の髪型を明かした。
【写真】「太いよ〜」リリーの姿に悲鳴を上げるなえなの
なえなのは金髪が好みだとした上で「先端分けしていて、前髪から出ている2本の毛が好き。韓国風というか」と明かした。「2本がセクシーで好き」と理由も語った。
すると、金髪のリリーがその前髪を再現。その姿になえなのは悲鳴を上げ「ぜんぜん違うやだ〜（前髪が）太いよ〜」と笑っていた。
『恋髪オーディション2025』は、ABEMAが7日午後9時から放送を始める“次世代のスター美容師”を決めるオーディションプロジェクト。美容師たちは得意なスタイルで、“女性史上最高のベストヘア”を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる。
取材会にはなえなののほか、見取り図・リリー、本田紗来、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が参加した。第1話ゲストには須賀健太、第2話ゲストには織田信成、第3話ゲストにはみりちゃむが出演する。
