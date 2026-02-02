日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長（６１）が読売新聞のインタビューに応じ、会長として迎える初の五輪となるミラノ・コルティナ大会を前に、選手たちへエールを送った。

（聞き手・永井順子）

「やっぱりスポーツはいいね、と期待して」

――会長就任後の約７か月を振り返って。

「国際オリンピック委員会のカースティ・コベントリー会長ら多くの方々と話ができて、いい期間だった。ここからが本格的なスタート。五輪という大きな節目、ここが第一歩になる」

――会長として初の五輪にどんな思いで臨むか。

「五輪の力は、スポーツ界全体を一つにする。スポーツに何ができるのかを考えるチャンスだ。さらに、スポーツを含む全ての産業が一体となって五輪の舞台を作り上げる。選手を引き立てるには質の高い舞台作りが重要で、陰でどれだけ頑張れるか。五輪への思いは人それぞれだが、見た人に『良かったな』と思ってもらうことがＪＯＣの成果で、仕事の達成と言える」

――スポーツの力が最大限発揮される場でもある。

「五輪で選手の活躍を見た子どもが、『あんな選手になりたい』とスポーツを始めることもある。世代を問わず自分作りを始めるきっかけになる。目に見えないけれど、スポーツが持つ大きな力だ」

――今秋には愛知県を中心にアジア・アジアパラ競技大会が開催される。

「アジア大会の開催に不安を感じている人たちがいるのが現状だ。そんな状況で、五輪での日本選手たちの活躍は大きなメッセージとなる。『やっぱりスポーツはいいね』『次はアジア大会・アジアパラだ』と期待してもらいたい。五輪での日本勢の活躍で勢いをつけたい」

「１９歳での五輪、最初で最後と思っていた」

――現役時代は五輪はどんな舞台だったか。

「１９歳で１９８４年サラエボ冬季五輪に初出場した。最初の（スピードスケート）１５００メートルの第１コーナーを滑りながら、『これが夢の五輪なんだ』と冷静だった。直前に大病を患ったこともあり、最初で最後の経験と思っていた」

――冬季のスピードスケートと夏季の自転車で計７度五輪に出場した。

「一番の思い出は、９２年アルベールビル冬季五輪のスピードスケート１５００メートルで銅メダルを取ったこと。腰の骨を折って追い込まれた状況だった。医科学サポートがない時代だったが、病気と付き合いながらの挑戦だったので食事にも気をつけた。当時の経験があるので、今は選手をできる限り支えたいと思っている」

――ミラノ・コルティナ大会に出場する選手たちに伝えたいことは。

「『究極の楽しみ』を味わってもらいたい。世界のトップになるために準備をした人にしかわからない楽しさ。４年に１度しかない戦いで世界一になるために、長年準備をしてきた人間だけが、楽しめる域がある。これを味わったら、結果がどうだろうと、必ず次の道が開けると思う」

◆はしもと・せいこ＝１９６４年、北海道生まれ。８４年サラエボ冬季五輪にスピードスケートで初出場。９２年アルベールビル大会の同１５００メートルで３位に入り、日本女子初の冬季五輪メダリストになった。夏季五輪も８８年ソウル大会に自転車で初出場。冬季は４度、夏季は３度の五輪に出場した。９５年参議院議員に初当選し、現在６期目。日本スケート連盟会長、五輪・女性活躍担当大臣、２０２１年東京五輪・パラリンピック大会組織委員会会長などを歴任。２５年６月、女性初の日本オリンピック委員会会長に就任した。