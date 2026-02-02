FRUITS ZIPPER・櫻井優衣「短髪より長い髪の毛が好き」 好みの男性の髪型明かす
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣（25）が、都内で行われたABEMAオーディション番組『恋髪オーディション2025』の収録後取材に参加。好きな男性の髪型を明かした。
【写真】デコルテと肩がチラリ…真っ白な歯を見せてトークするFRUITS ZIPPER・櫻井優衣
櫻井は好きな異性の髪型を聞かれ、「似合っているのが一番だと思うので、色も長さもこれがいいというのはない」と話した。その上で「短髪よりは長いほうが好きかな」と明かした。
続けて「ツンツンしていない方がいいかな」と言及。「流れている感じとかの方が素敵だと思う」と話していた。
『恋髪オーディション2025』は、ABEMAが7日午後9時から放送を始める“次世代のスター美容師”を決めるオーディションプロジェクト。美容師たちは得意なスタイルで、“女性史上最高のベストヘア”を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる。
取材会には櫻井のほか、見取り図・リリー、本田紗来、なえなのが参加した。第1話ゲストには須賀健太、第2話ゲストには織田信成、第3話ゲストにはみりちゃむが出演する。
