「根岸Ｓ・Ｇ３」（１日、東京）

今週もロード＆横山和のコンビが決めた−。６番人気のロードフォンスがゴール前で力強く抜け出して快勝。ＪＲＡでは初重賞タイトルをゲット、フェブラリーＳ（２２日・東京）の優先出走権を獲得した。鞍上の横山和は先週のプロキオンＳ（京都）のロードクロンヌに続き２週連続で重賞Ｖ。２着は１３番人気のバトルクライ、３着は４番人気のダノンフィーゴが入った。１番人気のインユアパレスは９着に敗れ、３連単は１６６万超えの高配当となった。

２６年のダート界を引っ張る存在になるかもしれない。６番人気のロードフォンスが力強くＪＲＡ重賞初制覇。昨年２着に敗れた雪辱を果たした

ゲート好発から、５番手のインでじっくり脚を温存。直線入り口では前が壁になっていたものの、鞍上が冷静に仕掛けどころを待つ。残り２００メートルで進路があき、ゴーサインを出すと一気に加速。持ち味の爆発力を存分に発揮して突き抜けた。先週のプロキオンＳのロードクロンヌに続き、横山和＆ロードのコンビが２週連続でダート重賞Ｖを飾った。

いつもよりも前めのポジションで運ぶ形となったが、横山和は冷静だった。「厩舎が素晴らしい状態で持ってきてくれたので、馬を信じていきました。うまくエスコートできました」と納得の表情で会心のレースを振り返った。馬の頑張りはもちろん、自身と厩舎も含めた関係者全員で勝ち取った勝利だ。

父のロードカナロアは２４年から根岸Ｓを３連覇。さらに安田師にとってロードカナロアは縁の深い馬だ。「どの馬で勝つのもうれしいですけど、個人的に調教助手時代からお世話になっているロードホースさんで重賞を勝てるのは感慨深いですね」と喜びをかみしめた。

これでフェブラリーＳの優先出走権をゲット。ドバイゴールデンシャヒーン・Ｇ１（３月２８日・ＵＡＥメイダン）にも予備登録しているだけに、今後の選択肢が広がる。トレーナーは「馬の様子を見て、オーナーサイドと相談してからですね」と今後は未定としたが、このレースで見せた強さなら、どこにいっても好勝負になるはず。今後の走りに注目が集まりそうだ。