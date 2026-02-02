日テレ日曜ドラマ、2週連続“休止” 視聴者悲鳴「次週が楽しみなのに」「気になりすぎる」
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）の第4話が、1日に放送された。2月22日に放送される第5話のあらすじが公開された。
【場面写真】縛られ…冷たい目線を向ける“怜治”ジェシー
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
※以下、ネタバレあり
2月22日放送の第5話では、カルト教団の脱獄計画が始動。カルト教団の罠にハマったこずえに、命の危機が迫る。
脱獄に手を貸す内通者は、こずえの部下だった。こずえは、脱獄を企てるカルト教団の内通者・海老原秀彦（小関裕太）の罠にハマって集団暴行に遭うが、父親殺しの容疑者・怜治に救われ、ピンチを脱出する。
一方、刑事・佐伯は、怜治が無実である可能性を感じ始める。裁判当日に脱獄を図る怜治とカルト教団。それを阻止しようとするこずえに、ついに命の危機が迫る。
なお、2月8日は衆議院選挙の特番『zero選挙2026』放送のため、2月15日はミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子予選リーグ「日本×韓国」放送のため休止となる。
視聴者からは「次週が楽しみなのに」「2週間もあくのやばいって待ち遠しい」「え次回2月22日？」「だいぶ先」「気になりすぎるから早く見たい」といった声が寄せられている。
