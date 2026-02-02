¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥« £¶·î¤â¸å³Ú±à¡ÄÆâÆ£Å¯Ìé¡õBUSHI¡¢EVIL¡¢ÃæÌî¤¿¤à¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î¶ÄÅ··×²è¡ª
à¤ªÁû¤¬¤»½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼á¤³¤È¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¡¢ÂçÊª¤¿¤Á¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤À¡ª¡¡ºòÇ¯£¸·î¤«¤é£·¤«·îÏ¢Â³¤Ç¼«¼ç¶½¹Ô¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥¦¥Ê¥®¤Ï¡¢ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ò´°Áö¡£¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·×²è¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Ç¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤Ë£Ë£Ï¤µ¤ì¤¿¥¦¥Ê¥®¤À¤¬¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ò´°Áö¡£²á¹ó¤Ê£·¤«·î´Ö¤ò¡ÖÀäÂÐ¤ËÃÄÂÎ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Ê¥®¥«¥Ö¥¤ÎÁÏÎ©µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë£¶·î£²£±Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë£¹·î£²Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥º¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¾¡¼¥ó¼ÇÀ¸¹¾ì¤ÇÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤ËÇ³¤¨¤ë¥¦¥Ê¥®¤Ï¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡õ£Â£Õ£Ó£È£É¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤é²ñ¼ÒÄÙ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤ó¤Ê¡£¥¦¥Ê¤Ï²ñ¼ÒÄÙ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡¢Èà¤é¤òµß¤¤½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤«¤éµÛ¼ý¹çÊ»¤È¤«¤·¤Á¤ã¤¦¡©¡¡ÆâÆ£¤ÏÉôÄ¹¤ÎÌò¿¦¤ò¤¢¤²¤ë¤·¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¤Ï±Ä¶ÈÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¥¦¥Ê¤Î²ñ¼Ò¤Ç¸Û¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ²Ô¤¬¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡£¤¢¡¢¤¢¤È°ËÆ£Ëã´õ¤Ï¥¦¥Ê¤Î¸¤³ÎÄê¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤À¡£
¡¡Àè·î£²£¶Æü¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿£Å£Ö£É£Ì¤Ë¤â¿¨¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£¡Ö¥¤¡¼Ë·¤â¥®¥ã¥ó´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡¢¥®¥ã¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¤¦¤Á¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¢¥¤¥Ä¤Ë¤ÏÉû¼ÒÄ¹¤ÎºÂ¤ò¼ø¤±¤ë¡£ÌÌ¼±¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ê¤¤¤è¡£¥¤¡¼Ë·¡¢²Ë¤·¤Æ¤½¤¦¤À¤·¡¢¿·¤·¤¯²ñ¼Òºî¤Ã¤¿¤éÄÙ¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¡Ö¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡×»þÂå¤Ë»Õ¾¢¤È¤·¤ÆÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÌî¤¿¤à¤ÎÉüµ¢¤â²èºö¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤Î°úÂà¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÃæÌî¤¿¤à¤Î°úÂà¤òÄ¾ÀÜ¸«Á÷¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¥¦¥Ê¤Î¶½¹Ô¤ÇÉüµ¢¤·¤Ê¤¤¡©¡¡¤â¤¦°ì²ó¡¢¤ª¶â²Ô¤¬¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡©¡×¤ÈºòÇ¯£´·î¤Ë°úÂà¤·¤¿»Õ¾¢¤ÎÉüµ¢¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÁ´°÷¤¬Â·¤Ã¤¿¤é¡¢£¶·î¤Î¸å³Ú±à¤ÏËþ°÷¤À¤Ê¡Ä¡×¤È±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡¢¤ªÁû¤¬¤»¥ì¥¹¥é¡¼¤Îº£¸å¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£