¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛÁêÀî´ÆÆÄ¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¡¡½éÆü¤«¤é¼ÂÀïÎý½¬¤ÎÇØ·Ê¤ËàÃ¦¡¦¥Ü¡¼¥ó¥Ø¥Ã¥Éá¤«
¡¡£Ä£å£Î£Á¤¬£±Æü¤«¤é²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¤Ç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æµå½Õ¤ò·Þ¤¨¤¿ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡ÖºòÆü¤ÏÁ´Á³Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡££²»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«Ì²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶½Ê³¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤é¤«¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥¥ã¥ó¥×¤Î½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï½éÆü¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×½ªÎ»¸å¡¢¥á¥¤¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö£Ð£Æ£Ð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅêÆâÏ¢·¸¡£Åê¼ê¤â´Þ¤á¤¿³Æ¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ËÌî¼ê¤òÇÛÃÖ¤·¡Ö°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡×¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ¹Ô¤¦¼éÈ÷Îý½¬¤À¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×½éÆü¡¢¤·¤«¤â¥¢¥Ã¥×Ä¾¸å¤ÎÎý½¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¼ÂÀïÅª¤ÊÆâÍÆ¡£¥Ê¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢»Ø´ø´±¤¬¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¬¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¤³¤Ã¤Á¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ÇÊÖÅú¤òÂù¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÄ¹¤¤Ä¹¤¤°Å¹õ»þÂå¤òÈ´¤±¡¢£Á¥¯¥é¥¹¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¹¤é¤¢¤ë¤¬¡¢£±£¹£¹£¸Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ì°ø¤Ë²¿ÅÙ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Î½ÅÍ×¶ÉÌÌ¤ÇÉÑÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦à¥Ü¡¼¥ó¥Ø¥Ã¥ÉÊÊá¤À¡£Åö»þºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬Ì£Êý¤Î¥é¥ó¥À¥¦¥ó¥×¥ì¡¼¤ÎÉÔ¼êºÝ¤Ë¤¢¤¤ìÊÖ¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥Õ¡ü¥Ã¥¯¡ª¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤¿°ìËë¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¿·¼ç¾¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿Åû¹á¤Ï¡ÖÀïÎÏ¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤òÉº¤ï¤»¡¢¼çË¤¡¦ËÒ¤â¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÄ¹½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¾Ã¤¨¤ë¤ÈµÞ¤Ë¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ö¥ì¤Ê¤¤¥Á¡¼¥àÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤¬É¬Í×¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²ÝÂê¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£àÁêÀî²þ³×á¤¬·ë¼Â¤·¤¿»þ¤Ë¤³¤½¡¢£²£¸Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î½Ëº×¤¬²£ÉÍ¤Î³¹¤ËË¬¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£