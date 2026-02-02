平野レミの長男、内気だった幼少期 有名人の親を持つ葛藤も明かす
料理愛好家の平野レミと歌手の和田唱親子が、5日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)平野レミ、和田唱 ＝テレビ朝日提供
料理愛好家の平野と、その長男でロックバンド・TRICERATOPSのボーカル和田唱が登場。平野の夫・和田誠さんと旧知の仲だった黒柳は、生まれた頃から唱のことを知っているそうで、成長ぶりに喜ぶ。
平野は番組が始まった1976年に、父・平野威馬雄さんと親子で共演しており、50年経った今、今度は息子と親子で共演を果たした。
一方、「徹子の部屋」初登場となる唱は、母とはテレビ初共演。互いの意外な一面が飛び出す。
音楽のプロとなり、現在はミュージカルの作曲を手掛けるなど活躍中の唱だが、幼少期は内気な少年だったそう。親が有名人ということもあり、いろんな葛藤があったと話す。そんな自分を変えてくれたギター愛についても語ったほか、親子で貴重な歌声も披露する。
