照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲

昨年1月の大相撲初場所で現役引退した第73代横綱・照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方）の引退相撲が1月31日、東京・両国国技館で開催された。断髪式後、土俵を中心に広がった光景が「鳥肌たった」「かっこよかった！」と反響を広げている。

一体感を感じさせる場面だった。マゲを切った伊勢ヶ濱親方がニューヘアーで土俵へ。マイクを前に挨拶の言葉を読み上げる。土俵の周りには伊勢ヶ濱部屋の力士たちがずらりと並び、壮観な光景を演出していた。

ABEMAの生中継にも映ったこのシーンに、ネット上の視聴者からは「ここ鳥肌たった!!最強伊勢ヶ濱軍団かっこ良すぎるんよ」「最後の親方の挨拶の伊勢ヶ濱部屋力士が全員でてくる演出がめっちゃかっこよかった！」「最後の伊勢ヶ濱親方の挨拶。土俵をぎゅうぎゅうに囲むほどの弟子たち。泣けたわ。ずっと泣いてたわ」といった声が上がった。

断髪式を経て正式に親方業に専念する伊勢ヶ濱親方は、土俵上で「次の世代を育て、相撲界に恩返し出来るように一層精進致します」と誓った。



