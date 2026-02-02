冬のボーナス「去年も今年も0円」だった代女性　代わりに“現物支給でお歳暮のお裾分け ”

年末は冬ボーナスの話題が世間を賑わせるが、「支給なし」という現実に直面している人々も少なくない。投稿を寄せた茨城県の50代男性（エンジニア／年収450万円）は、そもそも「冬のボーナスが無い」と明かす。

「会社経営があまり良くないせいか、売上が少なく、経営陣が勝手に判断した最低額で、春と秋に10〜20万程出るだけ。まれにゼロもあり」

実際には夏冬ではなく時期をずらしての手当てがあるようだ。だが、それすらも「特別な使い道もないまま、いつの間にか生活費に消えてます」と肩を落とす。（文：境井佑茉）

「ボーナスが支給される会社が羨ましいです」

一方で、埼玉県の50代女性（建築・土木技術職／年収200万円）は「去年も今年も0円」だそう。

「現物支給でお歳暮のお裾分けいただきました。年末調整で返ってくる金額がボーナスと思っています」

本来なら現金でもらえるはずの報酬が、お裾分けでお茶を濁されたのだ。また、昨年の年末調整では6000円ほどの還付金があったそうで、今年は制度の変化に一縷の望みをかけている。

「今年は控除額が変わるらしいので、それに期待しています。少しでもボーナスが支給される会社が羨ましいです」

と、切実な胸の内を明かした。

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU