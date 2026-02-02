「誕生日祝い」より仕事を円滑に回して！ 上司の無能さと“お仕着せ”の福利厚生に絶望する女性

会社側が良かれと思って用意した社員に対するサービスも、職場の環境が劣悪だと逆効果になりかねない。東北地方の50代女性（素材・化学・食品・医薬品技術職）は、勤務する製造現場のあまりに過酷な実態を明かした。（文：長田コウ）

「紹介友人枠もあるが誰にも紹介なんて出来ない」

女性の不満の根源は、現場を統括すべき上司のマネジメント能力の欠如にあるようだ。

「上司が仕事の内容を把握できていない、コントロール出来ない、なので辞める人が多い、一年中求人を出している」

慢性的な人手不足に陥っているためか、会社側は「仕事以外のサービス、物をくれたり、誕生日祝いをしたりしている」という。しかし、女性が求めているのはそんな上辺だけの配慮ではない。

「そんなものより仕事が円滑に出来るように配慮してほしい」

と切実な思いを吐露している。その上、労働環境も悲惨だそう。

「休み時間があって無いようなものなのでほとんど休めない。有休の半分は会社で決められた日に取るように決められている」

会社には、「紹介求人枠」も存在するようだが、女性にはこれを実行する気はさらさらない。

「過酷すぎて、紹介友人枠もあるが誰にも紹介なんて出来ない」

友人や知人を誘えば、自分と同じ苦労を味合わせることになると分かっているからだろう。

