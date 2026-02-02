◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）

京都の第３１回シルクロードＳ・Ｇ３は、３月３日に定年で厩舎解散する西園正都調教師（７０）＝栗東＝が管理する１６番人気のフィオライア（太宰）が押し切って３連単２４３万円超を呼ぶ激走。ＷＩＮ５は的中ゼロでキャリオーバーとなった。

根性で粘り切った。フィオライアは２番手から直線に向くと、猛然とラストスパート。全力を振り絞り、後続との差を広げた。外から猛追した２、３着馬もしのぎ、１６番人気で重賞初制覇。３連単２４３万８９９０円の波乱を演出した。

最高の贈り物だ。管理する西園正調教師は３月上旬で定年引退。この日は小倉に臨場していたが「周りのみんなと絶叫しました」と歓喜した。序盤から積極策をとって持ち味を発揮。４角ではいったん１番人気馬に先頭を譲ったが、そこから再加速して突き放すのは、実力の証拠だ。指揮官は「力をつけているし、展開利はあったけど、色々かみ合いました」とたたえた。

長いホースマン人生の最終章こそ、手は緩めない。レース前から「八分、九分の仕上げじゃなくて十分。いや、十二分」と全力投球だった。熱意に応えた孝行娘には「よく頑張ってくれました。本当に良かった」と感心するばかりだ。

大仕事をやってのけたのは、２９年目のベテラン太宰。指揮官が「真面目ないい子。彼の期待にも応えられて良かった」と喜べば、鞍上も「終始手応えは良かったです。ずっとお世話になっているので、結果を出せて良かった」と安堵（あんど）。互いに恩返しの一勝になった。

僚馬で１２着だったビッグシーザーとともに、次はオーシャンＳ（２８日、中山）に向かう予定。調教師としての最終出走前日に、再び大舞台が待つ。「最後まで頑張ります」と、トレーナーはやはり意欲旺盛。引退までの花道を、さらに華々しく飾る。（水納 愛美）

フィオライア 父ファインニードル、母フルールシチー（父サクラバクシンオー）。栗東・西園正都厩舎所属の牝５歳。北海道日高町・日高大洋牧場の生産。通算１６戦６勝。総獲得賞金は１億３１４０万３０００円。重賞初勝利。馬主は（株）友駿ホースクラブ。