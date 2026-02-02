◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル、良）

２月最初の２重賞はともに大荒れ決着―。第４０回根岸Ｓ・Ｇ３は１日、東京競馬場で争われ、６番人気のロードフォンス（横山和）が直線で抜け出して快勝。２着に１３番人気が突っ込み、３連単１６６万円超の波乱劇。ＷＩＮ５は的中ゼロでキャリオーバーとなった。

力強い走りで突き抜けた。ロードフォンスはラスト２００メートル手前で進路が空くとエンジン全開。横山和の右ムチに応えるようにグイグイと伸びてＪＲＡ初重賞のゴールに飛び込んだ。「厩舎が素晴らしい状態で持ってきてくれたので、馬を信じてすごくいい競馬ができたと思います」と胸を張った鞍上は、先週のプロキオンＳ（ロードクロンヌ）に続く同じ馬主での２週連続ダート重賞Ｖとなった。

攻めの競馬で結果が出た。道中はここ２戦より前めで運んだが、人馬の呼吸はピッタリ。「素晴らしい爆発力を引き出すために、いかにうまく直線を迎えるかでしたが、今日は上手くエスコートできましたね」。終始、リズムよく運べたことを勝因に挙げた。

「求めていた走りでした」と満足げな表情を浮かべた安田翔調教師は、父の安田隆行厩舎の助手時代に携わったロードカナロアの産駒では、キングオブコージ（２０年目黒記念、２２年アメリカＪＣＣ）以来のＪＲＡ重賞制覇。産駒が当レース３連覇となった父と同じ馬主のロードホースクラブの預託馬では初の中央タイトルだった。「重賞を勝つのはどの産駒でもうれしいですが、助手時代からお世話になったロードホースクラブさんの馬でＪＲＡ重賞を勝てたのは、個人的にありがたい勝利です」と感謝を口にした。

フェブラリーＳ（２２日、東京）の優先出走権を獲得。ドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１２００メートル）にも登録済みだが、「馬の様子をみてオーナーサイドと相談になると思います」と安田翔師。いずれにせよ、最高のスタートを切った２６年はＧ１を狙う戦いとなる。（西山 智昭）

◆ロードフォンス 父ロードカナロア、母オーシュペール（父ダイワメジャー）。栗東・安田翔伍厩舎所属の牡６歳。北海道新ひだか町のケイアイファームの生産。通算１９戦７勝（うち地方２戦１勝）。総獲得賞金は１億９２０７万２０００円（うち地方３８００万円）。主な勝ち鞍はかきつばた記念・Ｊｐｎ３（２５年）。馬主は（株）ロードホースクラブ。