¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£²¡¦ÅÄÏÂÎ÷¤Î¡ÈÆÃ¼ìµå¡É¤Ë¹ÃÈå¡ÖÉÔ»×µÄ¤Êµå¡£º£ÅÙ¤æ¤Ã¤¯¤ê¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±Æü¡¢µÜºê¤Ç¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÎÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÁáÂç¡á¤Ï½éÆü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£ºÂ¤Ã¤¿Êá¼ê¤ËÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ£µ£²µå¤òÅê¤¸¤¿¡£½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿ÅÄÏÂ¤Ï¡Ö¤Þ¤º½éÆü¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ä¤Û¤«¤Î¼ÂÀï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢À®ÀÓ¡¢À®²Ì¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¹ÃÈå¤Ë¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤Ë¡£ÊõÅá¡¦¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇØÈÖ¹æ£±£°¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡ØÉÔ»×µÄ¤Êµå¤À¤Í¡¢¤Þ¤¿º£ÅÙ¤æ¤Ã¤¯¤ê¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£