挑戦と復活――山田哲人、キャンプ初日からの“三塁守備”に「難しいなと」　慣れ親しんだ二塁も「大好きなポジション」

ヤクルトは2月1日、沖縄・浦添で春季キャンプがスタート。プロ16年目となる山田哲人は、この日の投内連係やノックで、これまでの二塁ではなく三塁のポジションに就いた。

山田はキャンプを初日を迎え「ワクワクした気持ちとやってやるぞという気持ちと、いろいろな感情で今日来ました」と述べると、「自分自身ここ3〜4年ふがいない成績ですし、ポジションも変更する可能性もあるということで、挑戦と復活と、いろいろありますね」と、自身のキャンプのテーマを口にした。

「景色も全然違う。まだまだ送球の部分でも合わせにいくというか、腕が振り切れていないと自分でも感じている。難しいなと思いながら今日は過ごしていました」