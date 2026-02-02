【Ｊ２札幌】川井健太監督「選手たちのメンタリティーは非常に良くなってきた」　退場者出し大分に０―１も大崩れなし

▽プレシーズンマッチ 大分１（１―０、０―０）０札幌（１日、クラサスドーム大分）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が昨年の課題払拭（ふっしょく）へ、貴重な一戦を終えた。１日、今季開幕のいわき戦（８日、ハワスタ）を前にした最後の対外試合となる、Ｊ２大分とのプレシーズンマッチに臨んだ。前半２９分にＤＦ家泉怜依（２６）が一発退場。数的不利となり、同３４分に１点を失い、０―１で敗れた。昨季、前半に退場者が出た試合は３戦全敗も、後半見せた反撃姿勢を川井健太監督（４４）は評価。本番前に最悪の展開の予行練習を済ませることができた。

敗戦にも、川井監督の表情は晴れやかだった。開幕１週間前、最後の対外試合での０―１にも「１０人になってからの展開ということではいいシミュレーションになった」と口にした。前半２９分に退場者が出て数的不利となり、５分後に先制を許した。その中でも大崩れすることなく、後半は反撃姿勢を存分に見せた。「選手たちのメンタリティーは非常に良くなってきた。たくましくなってきたなと」と前だけを見た。

昨年からの成長は見せた。昨季、札幌が前半に退場者が出た試合は３度あり、いずれも敗れた。ＤＦ西野奨太（２１）は「去年は１人退場するとどこかで抜いたような守備をしたりしていた」と振り返る。今年就任した指揮官は、感じていた課題を改善すべく、沖縄キャンプから細部にこだわった要求を繰り返してきた。西野は「できていない選手が浮くぐらいの雰囲気になってきたので。そこが去年とは違う」と強調した。意識の高まりが、失点を重ねなかった要因となった。

プレシーズンマッチだったため、大分側からは１１対１１に戻すことの許可も出たが、川井監督は「シーズン中にあり得ること」とあえて数的不利の戦いを続けた。ハーフタイムには「ネジを外せ。何もなく殴られ続けるんじゃなく、ひっくり返して、今日からコンサが変わるところを見せよう」とゲキを飛ばし、選手を奮い立たせた。

ＤＦ堀米悠斗（３１）は「何とか１点取りたかった」と無得点を悔やんだが、「後半はどっちが１０人だろうと思っていた」と続けた言葉は強がりではない。見せ続けた戦う姿勢は、本番で生かしていく。

（砂田 秀人）