メッツのフアン・ソト外野手（２７）が、ドミニカ共和国代表として３月のＷＢＣに参加することが、１日（日本時間２日）、正式に決まった。ＸのＭＬＢ公式アカウントが「フアン・ソトが、ドミニカ共和国チームに戻ってくる。２０２３年大会では２本の本塁打を放っている」と、代表ユニホーム姿の写真を添えて伝えた。

ソトは昨シーズン中に「健康体であったなら、１００％出場したい」と意思表明しており、２大会連続２度目の参加となる。

２０２４年オフに、メッツと１５年総額７億６５００万ドル（約１１４７億円＝当時のレート）の大型契約を結び、ドジャースの大谷翔平投手が結んだ１０年総額７億ドル（約１１４７億円＝同）を超え、スポーツ史上最高額となる“メガ契約”が話題を呼んだ。

ドミニカ共和国は、ベネズエラ、オランダ、イスラエル、ニカラグアがそろうプールＤに組み込まれている。すでに、Ｖ・ゲレロ（ブルージェイズ）、Ｊ・ロドリゲス（マリナーズ）、Ｆ・タティス（パドレス）らメジャーを代表する強打者が続々、参加を発表済み。ソトの加入で、強力打線は一層破壊力アップ。優勝を狙う米国や日本にとって脅威となりそうだ。