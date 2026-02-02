キャンプインと同時に23歳の誕生日を迎えた中日・金丸が、2年目で自身初の開幕投手へ名乗りを上げた。

「もちろん狙っています。任せてもらえるようなアピールをして状態をつくってシーズンを迎えたいです」

“今永塾”の成果が凝縮された圧巻のブルペン投球だった。直球のみ31球が進化の象徴。並んでブルペン投球したドラフト1位・中西（青学大）に「吹き上がるような軌道でした」と感嘆させた。

オフにカブス・今永と合同自主トレを実施。今永と言えば、スピンが利いた豊富な回転量で、打者から見て浮き上がったように錯覚する直球が持ち味だ。そのイズムを吸収してきた金丸は「少しずつ、やってきた成果が出てきている感覚はあります」。直伝ストレートで、さらなる飛躍につなげる構えだ。

開幕投手の筆頭候補・高橋宏が侍ジャパンとしてWBCに参戦するため、調整を含め不透明な要素が多い。だから井上監督は「（金丸）夢斗が候補に入るかという質問であればイエス」と認めた。「規定投球回到達と2桁勝利を目指す」と金丸。大役を射止め、急激な上昇曲線を描くつもりだ。 （湯澤 涼）