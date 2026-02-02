シーズン本番さながらの雄叫びが、90分間ブルペンにこだまし続けた。オリックス・九里が、キャンプ初日からいきなり、オール直球で350球を熱投。先発陣では最年長34歳という加入2年目右腕が、空位の開幕投手へ意欲を示した。

「シーズン終盤や、体がしんどいときにもしっかりパフォーマンスが出せるように。監督や投手コーチにも、オフの時点で投げ込みしますと言っていた」

昨季チーム最多164回1/3を投じ、広島時代から徹底した投げ込みで名をはせるタフネス右腕には、確固たる信念がある。「完投、完封した時の疲れは、ブルペンでは200、300球投げないと来ない」。そこで取り組んだのが、最多勝タイトルを獲得した広島時代の21年、第1クール最終日で投じた347球を、キャンプ初日から3球更新する自己最多の熱投だった。「そこは超えたいと思って準備はしてきた。カープの時も第1クールで300球以上投げたときはいい感じで（シーズンに）合わせられたので」と汗をぬぐった。

キャンプ中に開幕投手を決定する意向の岸田監督からも「さすがの体力。気合の表れですね」と称えられた。「（開幕投手を）目指してやっていきたい。若い選手も多いので。僕はジジイですけど、まだ負けない気持ちでやっていきたい」。自身2度目の大役へ、鉄腕に磨きをかけ続ける。 （阪井 日向）