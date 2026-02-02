“令和最強ボディ”七瀬なな、圧巻のスタイル＆美貌を惜しげもなく披露
俳優の七瀬ななが、2日発売の『週刊プレイボーイ』7号（集英社）の表紙&巻頭グラビア&DVDに登場する。
【写真】タイトニットで圧巻ボディラインを披露した七瀬なな
七瀬は、2000年1月27日生まれ、福井県出身。「日本レースクイーン大賞（現レースアンバサダーアワード）2022」新人部門グランプリを獲得するなど話題をあつめ、現在は縦型ショート動画に多数出演し、俳優として活動中。
そんな七瀬が『週プレ』表紙に登場。T166・B90・W58・H88センチという圧巻のスタイル＆美貌を惜しげもなく披露している。
そのほか同号には、日比谷萌甘、竹中知華、岸明日香、山本杏、高島江梨奈、佐山すずかが登場する。
【写真】タイトニットで圧巻ボディラインを披露した七瀬なな
七瀬は、2000年1月27日生まれ、福井県出身。「日本レースクイーン大賞（現レースアンバサダーアワード）2022」新人部門グランプリを獲得するなど話題をあつめ、現在は縦型ショート動画に多数出演し、俳優として活動中。
そんな七瀬が『週プレ』表紙に登場。T166・B90・W58・H88センチという圧巻のスタイル＆美貌を惜しげもなく披露している。
そのほか同号には、日比谷萌甘、竹中知華、岸明日香、山本杏、高島江梨奈、佐山すずかが登場する。