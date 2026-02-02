ドジャースの大谷翔平選手が日本時間2月1日、「ドジャースファンフェスタ2026」に出席。トークショーで今季の目標を語りました。

大谷選手は昨季、球団記録で自身最多の55本塁打を放ち、102打点、打率.282で20盗塁を記録。シーズン途中からは投手として復帰し、14試合で1勝1敗、防御率2.87をマーク。自身4度目のMVPを獲得しました。

今季は本格的に二刀流復帰が期待される中 自身の目標について「（これまでの成績を）混ぜれたら一番良い。盗塁もできて、ホームランも打てて、三振も取れて。全部できれば最高だなと思います」と意気込んだ大谷選手。この発言に会場は大歓声に包まれます。

さらにワールドシリーズ3連覇を目指すチームはオフに大型補強。チームは今オフにメッツの守護神エドウィン・ディアス投手とFAの目玉であったカイル・タッカー選手を獲得しました。

ディアス投手はこれまでオールスターに3度選出されており、現役投手の中でも3位の通算セーブ数を記録。守護神として期待されています。さらにタッカー選手も昨季はカブスで打率.266、133安打、22本塁打、73打点、91得点の成績。外野手の一角で主軸となることが期待されます。

大谷選手も「ディアスもタッカーもきてくれて、また素晴らしいチームになるんじゃないかなと思っています」と期待を込めました。