子どもたちの笑顔に支えられながら人形劇を続けてきたもりさん（右端）ら＝１月１８日、梶ケ谷こども文化センター

川崎市高津区を中心に活動する「にこにこあおむし人形劇団」が今年、結成１５年を迎える。子どもが通う幼稚園などで出会った８人の“ママ友”がメンバー。地域で笑顔の輪を広げようと、手作りの人形に命を吹き込み、子どもたちに笑顔を届けてきた。モットーは「くだらないことを、とにかく楽しむ」。メンバーは「何をしてもうまくいかず苦しくつらいと思っても、劇を見て楽しいひとときを送ってくれたら」と力を込める。

同劇団が２０１１年３月に旗揚げしたきっかけは、代表のもりまさのさん（５４）が「くだらないことを一生懸命やってみんなを笑わせたい」と呼びかけたことだった。

東日本大震災が起きた同月、未曽有の災害に見舞われたことで世情は暗かった。もりさんの夫は福島県南相馬市出身。義父母が住む実家は東京電力福島第１原発の事故に伴い、避難指示区域に指定されていた。

幼い子どもを連れて被災地に足を運ぶことは難しく、「せめて川崎の中で明るさを取り戻したい。日本が元気になるように私ができることをしよう」。考えた末に当時、もりさんが別の劇団で披露していた人形劇を川崎でも催すことを思い付いた。ママ友に声をかけると賛同してくれ、結成が決まった。