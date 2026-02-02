◎チームで唯一、侍ジャパン入りした巨人・大勢はキャンプの意気込みを聞かれると「ジャイアンツの選手と一緒に沖縄行けなくて寂しいんで、一日一日をしっかりかみしめながらやりたい」。あふれるチーム愛を語ってくれました。

◎昨季で選手会長を終えたソフトバンク・周東は、これまでとの違いを聞かれ「昨日、小久保監督にバスの中で（壇上あいさつで）“しゃべることないから顔がスッキリしてるな”と言われたぐらい。特にあとは変わらないと思います」。確かに晴れやかな表情でした。

◎キャンプ初日からブルペンで350球を投じたオリックス・九里は「（侍ジャパンの）曽谷のところに取材行ってください。僕は大丈夫です！」。両投手ともにきっちり取材に答えていました。

◎楽天・藤井は「そっちはファンの方の通路。選手はこちらでーす」。動線の分からなかったドラフト2位の伊藤樹（早大）を丁寧に案内していました。

◎仲間一金武町長が歓迎セレモニーで「YG安田選手がケガのないシーズンを送れるように…」とあいさつ。2軍キャンプ地の久米島に思いよ届け――。

◎キャンプイン前日は、心境を「いつもと変わらず」と話していたDeNA・相川新監督。実は夜は約2時間しか寝られなかったそうで「格好つけちゃった。全然、寝られなくて…」。それだけ思いが強かったということですね。

◎巨人・阿部監督はトークショー中に後方から聞こえたバイクの音に「だいぶ盛り上がってますね」。キャンプインを歓迎してくれています。

◎巨人・坂本はロングティーを先に終えた周囲を見て「みんな終わるの早くね？」。ベテランは一振り一振りが丁寧です。

◎ブルペンで広島ドラフト2位・斉藤汰（亜大）の投球を受けた坂倉は25球を超えたあたりで「30球！」と数え間違い。練習後に指摘され「切り替えていきましょう」と恥ずかしそうでした。