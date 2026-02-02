[2.1 セリエA第23節](エンニオ・タルディーニ)

※28:45開始

<出場メンバー>

[パルマ]

先発

GK 40 エドアルド・コルビ

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 37 マリアーノ・トロイロ

DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 17 ヤコブ・オンドレイカ

MF 21 ガエターノ・オリスターニオ

MF 41 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ

FW 9 マテオ・ペレグリーノ

控え

GK 66 フィリッポ・リナルディ

GK 67 G. Casentini

DF 27 サーシャ・ブリッチギー

DF 29 フランコ・カルボーニ

DF 61 D. Drobnič

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 22 オリバー・ソレンセン

MF 24 クリスチャン・オルドニェス

MF 25 ベンジャミン・クレマスキ

FW 7 アドリアン・ベネディチャク

FW 23 N. Elphege

FW 75 A. Cardinali

監督

Carlos Cuesta García

[ユベントス]

先発

GK 16 ミケーレ・ディ・グレゴリオ

DF 3 グレイソン・ブレーメル

DF 6 ロイド・ケリー

DF 15 ピエール・カルル

DF 27 アンドレア・カンビアーゾ

MF 5 マヌエル・ロカテッリ

MF 7 フランシスコ・コンセイソン

MF 10 ケナン・ユルディズ

MF 19 ケフレン・テュラム

MF 22 ウェストン・マッケニー

FW 30 ジョナサン・デイビッド

控え

GK 1 マッティア・ペリン

GK 23 カルロ・ピンソーリョ

DF 4 フェデリコ・ガッティ

DF 32 フアン・ダビド・カバル

MF 8 トゥーン・コープマイネルス

MF 17 バシリェ・アジッチ

MF 18 フィリップ・コスティッチ

MF 21 ファビオ・ミレッティ

FW 11 エドン・ジェグロバ

FW 20 ロイス・オペンダ

監督

ルチアーノ・スパレッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります