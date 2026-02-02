パルマvsユベントス スタメン発表
[2.1 セリエA第23節](エンニオ・タルディーニ)
※28:45開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 37 マリアーノ・トロイロ
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 17 ヤコブ・オンドレイカ
MF 21 ガエターノ・オリスターニオ
MF 41 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
控え
GK 66 フィリッポ・リナルディ
GK 67 G. Casentini
DF 27 サーシャ・ブリッチギー
DF 29 フランコ・カルボーニ
DF 61 D. Drobnič
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 23 N. Elphege
FW 75 A. Cardinali
監督
Carlos Cuesta García
[ユベントス]
先発
GK 16 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 3 グレイソン・ブレーメル
DF 6 ロイド・ケリー
DF 15 ピエール・カルル
DF 27 アンドレア・カンビアーゾ
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 7 フランシスコ・コンセイソン
MF 10 ケナン・ユルディズ
MF 19 ケフレン・テュラム
MF 22 ウェストン・マッケニー
FW 30 ジョナサン・デイビッド
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 32 フアン・ダビド・カバル
MF 8 トゥーン・コープマイネルス
MF 17 バシリェ・アジッチ
MF 18 フィリップ・コスティッチ
MF 21 ファビオ・ミレッティ
FW 11 エドン・ジェグロバ
FW 20 ロイス・オペンダ
監督
ルチアーノ・スパレッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります