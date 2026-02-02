プロ・リーグ 25/26の第23節 ルーベンとメヘレンの試合が、2月2日03:15にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。

ルーベンは明本 考浩（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）、ユセフ・マジズ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはバウケ・ブルスマ（FW）、マクシム・キレエフ（MF）、マイロン・ファンブレデローデ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）はベンチからのスタートとなった。

33分に試合が動く。ルーベンのシーベ・シュライベルス（MF）がPKを決めてルーベンが先制。

43分、ルーベンが選手交代を行う。ノエ・デュセンヌ（DF）に代わり大南 拓磨（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とルーベンがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分ルーベンが追加点。大南 拓磨（DF）のアシストからチュクブイキム・イクウェメシ（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

56分、メヘレンは同時に2人を交代。ホセ・マルティネス（DF）、マクシム・キレエフ（MF）に代わりビル・アントニオ（FW）、ケアノ・バンラフェルグエム（MF）がピッチに入る。

61分、メヘレンのマティス・セルベ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

69分、ルーベンは同時に2人を交代。ティボー・フェルリンデン（FW）、オスカル・ヒル（DF）に代わりマチュー・マルテンス（MF）、ダビ・オポキュ（DF）がピッチに入る。

79分メヘレンが同点に追いつく。バウケ・ブルスマ（FW）のアシストからケアノ・バンラフェルグエム（MF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）はフル出場した。大南 拓磨（DF）は43分から交代で出場した。

2026-02-02 05:21:27 更新