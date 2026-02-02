今季から導入される「統一ベース」は、3月のWBCでも使用される。MLBに倣い、15インチ（約38・1センチ）から18インチ（約45・7センチ）四方に拡大され、キャンプ初日に各球団の選手たちが確認した。

2大会連続でWBCに出場する西武・源田は、早速ベースランニングや内野ノックなどで感触を確かめた。「ちょっと薄くなって軟らかくなったかなという感じ。グニャッという感覚があった」と、従来のベースからの変化を口にした。塁間が狭くなる分、「盗塁のタッチとか、ヘッドスライディングでギリギリのプレーは年に何回か出るかも」と冷静に分析することも忘れなかった。

一方、対応策については、「変えないこと」をポイントに挙げる。ベースが大きくなっても「プレーは普通に、今まで通りでいいと思う。（必要以上に）ネガティブになる必要はない」と日本代表メンバーにも伝える構えだ。

前回大会では「源田の1ミリ」など遊撃での好守で存在感を発揮した名手は「貢献できるようにしっかりと準備したい」。連覇に向け、普段通りのプレーを貫く。（河西 崇）