ボクシング興行「ザ・リング6」

ボクシングの興行「ザ・リング6」が米ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで現地1月31日（日本時間2月1日）に開催され、ヘビー級のジャレル・ミラーとキングスリー・イベ（ともに米国）が対戦。ミラーが判定勝ちを収めた中で、前代未聞のハプニング発生し、海外ファンにも笑撃が広がった。

珍事が起きたのは第2ラウンドだった。ミラーはイベから強烈なパンチを受けると突然、頭のウィッグがふわりと浮き上がった。その後、接着されたウィッグを剥ぎ取り、リング上で頭頂部が露わになった姿をお披露目した。

世界で最も権威あるボクシングの米専門誌「ザ・リング」の公式Xは「キングスリー・イベがジャレル・ミラーの髪の毛を殴り飛ばした」とつづり、別の投稿では勝利後のリング上で笑顔でインタビューに応じる映像を公開。事の顛末が明かされた。

「面白いだろ？ お母さんの家に行ったら、テーブルの上にシャンプーのボトルがあって、それで髪を洗ったんだ。そしたら、まさかのアンモニア系漂白剤みたいなやつだったんだよ。マジで2日前に髪の毛を失った。だから仲間に電話して、『男性用ウィッグをくれよ。急いでこいつをくっつけるから』って言ったんだ。そしたらイベがそれを吹っ飛ばしやがった。面白いよな。俺はコメディアンだからな」

前代未聞のハプニングに、X上の海外ファンも笑いが止まらない。

「これは面白すぎる!!! 私が大声で笑っても責めないでくれよ！」

「嘘でしょ」

「ノックアウトのことは忘れてくれ……彼の髪の毛が先に降参した」

「これは相当恥ずかしいぞ」

「ただただクレイジー」

「彼の髪の毛に何が起きたんだ？」

「マジで彼の髪の毛をノックアウトしてる」

「この試合で最高の出来事」

ミラーは27勝（22KO）1敗2分けとした。



（THE ANSWER編集部）